Família real britânica passa o Natal sem príncipe Philip

O príncipe de 90 anos está se recuperando da colocação de um stent coronário depois que os médicos avaliaram que as dores que o levaram ao hospital na sexta-feira foram provocadas por uma artéria bloqueada.

O Palácio de Buckingham disse que "ele está bem" e que os membros da família o visitarão no hospital após o almoço. O palácio informou que a programação de Natal da família acontecerá como planejado, incluindo uma tradicional missa na igreja de St. Mary Magdalene. As informações são da Associated Press.