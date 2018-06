Família vive em caverna no México

Há 30 anos o o mexicano Benito Hernandes resolveu viver em uma caverna.

Ele construiu sua casa sob um rochedo na região desértica de próxima à fronteira do país com os Estados Unidos

Sua família trabalha na extração da candelilla, um arbusto muito usado na indústria de cosméticos ou na produção de chicletes.

Ele conta que se encantou pela grande formação rochosa ainda muito jovem. Apesar de viver um sonho de infância, o mexicano conta que não é fácil viver no deserto.

"É muito frio aqui e a gente luta pra conseguir comida. Também trabalha duro na lida da candelilla. Esse é o nosso ganha pão", diz.

Apesar de todas as dificuldades do deserto, ele e sua família se dizem orgulhosos por ganhar a vida com seu próprio pedaço de terra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.