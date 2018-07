Familiares de emigrantes desaparecidos protestam na Guatemala

Milhares de parentes de cidadãos guatemaltecos desaparecidos a caminho do México se reuniram nesse domingo na Cidade da Guatemala, antes de partir em uma caravana rumo ao país vizinho.

Em 2010, mais de 11 mil casos de assassinato, sequestro e estupro foram registrados no caminho entre os dois países. A maioria dos crimes ocorreu contra imigrantes a caminho dos Estados Unidos.

A rota é muito usada por habitantes das Américas Central e do Sul que buscam uma vida melhor em território americano.

Muitos dos participantes da caravana, chamada "Passo a Passo para a Paz", ainda têm esperança de encontrar os familiares desaparecidos.

A caravana de ônibus até o México foi dividida em duas. Cada uma tomará um dos caminhos mais perigosos antes de se reencontrarem em Quatzaqualcos, no leste do México, no dia 28 de julho.