Famílias de vítimas de Lockerbie: alívio com fim de Kadafi Familiares das vítimas do atentado de Lockerbie, quando terroristas supostamente a soldo do regime de Muamar Kadafi explodiram um Boeing 747 sobre a Escócia em 1988, se disseram aliviados com a morte do ex-governante líbio. Nesta quinta-feira. Kadafi foi acusado de ser o mentor da explosão do avião da Pan American, que matou todos os 259 passageiros e tripulantes a bordo, bem como 11 escoceses na cidade de Lockerbie, atingidos por destroços da aeronave.