Famílias voltam ao campo para fugir do coronavírus no Peru

LIMA, Peru - Os terminais de ônibus de Lima estão tão lotados de pessoas esperando para fugir para o interior que as famílias dormem do lado de fora, lado a lado.

As rodovias da capital do Peru , Lima, estão tomadas por andarilhos, carregados de malas e crianças.

Ao todo, pelo menos 167.000 peruanos nas áreas urbanas se registraram nos governos locais, pedindo ajuda para deixar as cidades e retornar para suas famílias no interior do país. É um êxodo que está convulsionando um país já em transe. O confinamento para combater o coronavírus fez muitos perderem os empregos e a capacidade de alimentarem suas famílias.

O Peru está emergindo como um dos países da América Latina mais afetados pela pandemia, segundo os dados oficiais. O país de cerca de 30 milhões de pessoas já tem cerca de 30.000 casos confirmados, a maioria em Lima - e fica atrás apenas do Brasil.

"Trouxemos apenas uma pequena mala", disse Wilson Granda, 28, garçom desempregado, falando ao New York Times de um terminal de ônibus onde sua jovem família esperava há quatro dias por uma carona até a fazenda de seus pais. Com ele estava sua esposa, Tania, a filha pequena, Yasury, e o filho de duas semanas, Yeral, ligeiramente queimado por horas ao sol.

O fluxo é parte de padrões de migração relacionados a vírus em todo o mundo, que estão despertando alarme sobre a propagação do contágio nas áreas rurais - e preocupando autoridades de cidades pequenas que estão mal preparadas para apoiar grandes grupos de novas pessoas.

Na Índia, centenas de milhares de trabalhadores embarcaram em longas jornadas a pé para chegar a casas rurais. Na quarta-feira, um alto funcionário de uma agência de ajuda internacional estimou que pelo menos 40.000 venezuelanos retornaram ao seu país - um sinal de seu desespero.

Para o Peru, a tendência é uma reversão de décadas nas quais as famílias rurais viajaram do campo para Lima em busca de trabalho. Essa migração mudou a face do país, transformando-o em uma das nações mais urbanizadas do mundo.

Javier Torres, diretor de um site que estuda as necessidades rurais, Noticias Ser, chamou o Peru de “país de migrantes”, dizendo que o movimento “faz parte da nossa cultura”.

Ele está acostumado a rastrear movimentos em Lima. Mas ele não conseguia se lembrar de uma época em que tantas pessoas estavam tentando sair. Quase um terço de todos os peruanos perderam o emprego nas últimas semanas, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos Peruanos.

As estatísticas do governo estimam que, mesmo em meio à migração em massa para as cidades, a grande maioria das pessoas no país permanece no setor informal de trabalho - em empregos que normalmente são pagos em dinheiro, sem benefícios e pouca segurança econômica.

Torres disse que a crise da saúde havia perfurado "certos mitos sobre o crescimento no Peru", revelando quão pouco a expansão econômica do país havia feito para ajudar famílias pobres e de classe média.

O governo do Peru, alarmado com a maneira como a mudança das cidades poderia espalhar o vírus, tentou organizar e controlar o movimento. Ele está pedindo às pessoas que querem deixar as cidades para se registrarem em seus governos locais e aguardarem uma mensagem dizendo que é a sua vez de receber uma passagem de ônibus ou avião para casa.

O protocolo do governo é administrar um teste de coronavírus a possíveis migrantes e permitir apenas que aqueles que testam negativo viajem. Inicialmente, pedia às pessoas que se colocassem em quarentena assim que chegassem ao seu destino. Agora, está pedindo para se colocarem em quarentena ainda em Lima.

Das 167.000 pessoas que se inscreveram para obter ajuda, o governo conseguiu mover apenas 3.579, segundo números anunciados na semana passada por Vicente Zeballos, presidente do Conselho de Ministros do país.

Outros 1.621 serão transferidos em breve, disse ele. Mas, sem trabalho, muitos estão desesperados para sair e centenas, se não mais, partiram de Lima - sem passar por testes.

Alex Yampis, 23 anos, técnico em informática que contribui com dinheiro para famílias sem trabalho, disse que recentemente quatro jovens da comunidade indígena Awajún em Lima partiram a pé para a região natal do Amazonas.

Mesmo de carro, a jornada pode levar dias. Yampis doou fundos para mais de 80 pessoas de Awajún que estão esperando em Lima sua vez de voltar. Vários foram despejados e foram morar com amigos, oito ou nove pessoas em uma casa.

Fora dos terminais de ônibus em uma parte de Lima chamada La Victoria, o governo começou a distribuir tendas para famílias em espera. Mas o Sr. Granda e sua família não receberam uma. Em vez disso, seus filhos dormiram em uma barraca doada por voluntários, enquanto ele e sua esposa cochilavam na calçada.

Granda perdeu o emprego semanas antes, no primeiro dia do bloqueio que fechava negócios e escolas e de repente fez de Lima um lugar muito mais difícil de se viver.

Eles gastaram todas as suas economias desde então. Seus filhos, até agora, haviam se comportado. "Talvez para ela", disse ele sobre a criança de três anos, "tenha parecido um jogo".

Granda se mudara para Lima uma década antes. Depois que ele perdeu o emprego, a família sobreviveu por cerca de 45 dias, economizando 600 soles, cerca de US$ 180. Quando ele não podia mais pagar pelo quarto que alugavam em Lima, um custo mensal de cerca de US$ 70, eles decidiram sair para ficar com sua família.

“Em Lima, não poderíamos viver se eu continuasse sem trabalho”, disse ele. Na região de Piura, no noroeste do Peru, onde seus pais têm terras e podem cultivar alimentos, “podemos continuar”.

Na noite de terça-feira, após testes rápidos de coronavírus administrados no terminal de ônibus, o governo finalmente concedeu os assentos da família em um ônibus de longa distância. “Se não fosse por eles”, disse ele sobre seus filhos, ele e sua esposa teriam partido muito antes “a pé, como os outros estão fazendo”.