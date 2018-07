Fantasma de 1980 volta a assombrar campanha Na reta final da campanha de 1980, as pesquisas apontavam uma disputa apertada entre Jimmy Carter e Ronald Reagan, que acabou vencendo com facilidade. Desde então, as sondagens têm sido precisas. No entanto, segundo alguns diretores de institutos de pesquisa, a polarização, a diversificação e a indefinição do perfil do eleitor têm aumentado os temores de que o fenômeno de 1980 se repita.