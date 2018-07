FAO: tubarões correm risco de extinção no Mediterrâneo As populações de tubarões no Mediterrâneo e no Mar Negro "diminuíram dramaticamente" nos últimos dois séculos por causa da sobrepesca e "existe risco de extinção se o atual padrão de pesca se mantiver", advertiu nesta quinta-feira a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, conhecida pelas iniciais em inglês FAO.