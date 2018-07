Farc afirmam ter derrubado caça colombiano

BOGOTÁ - As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) afirmaram nesta quinta-feira, 12, ter derrubado o caça da Força Aérea colombiana, incidente que matou dois militares que realizavam uma operação no departamento do Cauca.

"O último combate, executado ontem às 15h30 (17h30 de Brasília), na vereda Paletón, do município de Jambaló, deixou como resultado a derrubada de um avião Super Tucano por nosso fogo antiaéreo e matou seus dois tripulantes", dizem as Farc em comunicado datado das "Montanhas do Cauca" e assinado pela "Coluna Jacobo Arenas".

A Força Aérea da Colômbia havia confirmado a queda do avião e comunicou, nesta tarde, ter encontrado os destroços do caça, além dos corpos dos dois tripulantes. "A Força Aérea está trabalhando junto com uma comissão do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para entregar os corpos", diz o comunicado.

O jato desapareceu na quarta-feira, enquanto sobrevoava a região de Cauca, sudoeste colombiano. A aérea é conhecida como um grande corredor de drogas. Nos últimos dias, o governo vêm tentando repelir as Farc da região, causando intensos combates.

