Farc assumem responsabilidade por crimes durante conflito

HAVANA - As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) assumiram nesta quinta-feira, 30, responsabilidade pelos atos de guerra cometidos durante o conflito armado no país, segundo declaração divulgada durante as negociações de paz que ocorrem em Havana, Cuba.

"Reconhecemos explicitamente que nossas ações afetaram civis em diferentes momentos e circunstâncias durante o conflito, que ao se prolongar gerou múltiplos impactos", disseram as Farc em comunicado lido a jornalistas.

O grupo de guerrilha e o governo do presidente Juan Manuel Santos realizam reuniões em Havana há dois anos para tentar colocar fim à luta armada interna que já deixou mais de 200 mil mortos em mais de 50 anos.

As Farc exigiram, na quarta-feira, que os Estados Unidos reconheçam sua responsabilidade na origem e "escalada" do conflito armado que o grupo mantém com o governo colombiano, como parte de um pacote de propostas que está sendo discutido nas negociações.

As Farc, maior grupo guerrilheiro do país com cerca de 8 mil integrantes, e o governo de Santos discutem atualmente a questão da indenização das vítimas do conflito, ponto-chave para chegar a um possível acordo de paz.

Os dois lados já estabeleceram acordos parciais sobre o acesso à terra de agricultores pobres, a participação política das Farc e o combate ao narcotráfico erradicando o cultivo ilícito. /REUTERS