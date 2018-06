Farc atacam trem de carga e dois oleodutos Guerrilheiros das Farc dinamitaram dois oleodutos no sul da Colômbia e lançaram uma bomba contra um trem que transportava carvão, disseram autoridades colombianas ontem. Foram os primeiros ataques do grupo contra a infraestrutura do país desde o fim de um cessar-fogo unilateral declarado pelos rebeldes. A trégua tinha validade de dois meses e expirou no domingo. Nos meses que antecederam ao início do processo de paz com o governo, em novembro, as Farc haviam intensificado os ataques a oleodutos.