Farc comparam governo a Pinóquio As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) compararam ontem o governo de Bogotá com o personagem Pinóquio, em uma das mais fortes reações à acusação de que a guerrilha tirou propriedades de camponeses durante o conflito armado. "O governo colombiano parece o Pinóquio", disse um dos negociadores das Farc em Havana, onde a guerrilha negocia um acordo de paz com o presidente Juan Manuel Santos.