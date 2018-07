Farc confirmam negociação de paz com Colômbia O líder da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Rodrigo Londoño Echeverry, confirmou em Havana nesta terça-feira o "fim das conversas exploratórias e o começo das negociações da difícil, porém necessária, estrada para a paz". Londoño, de codinome Timochenko disse em um vídeo exibido no website Cubadebate (www.cubadebate.com) do governo cubano, que assinou com o governo da Colômbia no dia 27 de agosto um documento para o fim do conflito civil colombiano que dura mais de quarenta anos.