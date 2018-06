Farc confirmam que jornalista francês será liberado em breve

As Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) confirmaram neste domingo que o jornalista francês desaparecido Romeo Langlois está em seu poder e deve ser libertado "em breve".

A confirmação de que Langlois, que no sábado completou uma semana desaparecido, está nas mãos do grupo foi divulgada no site YouTube.

O vídeo foi gravado por um grupo de correspondentes estrangeiros que conseguiu imagens de um comandante do esquadrão da Frente 15 (uma unidade das Farc) chamando Langlois de "prisioneiro de guerra.".

Na gravação, o comandante, identificado como "Ancízar" repetiu uma declaração, tornada pública pela primeira vez em 01 de maio.

Ele também deu a entender que o grupo guerrilheiro esperava que a situação fosse resolvida "em breve".

"Eu não estou autorizado a dar declarações em nome de superiores, mas ... concluímos que ele é realmente francês, se chama Romeo Langlois, é jornalista e esperamos que esta informação facilite superarmos o impasse ", disse o comandante rebelde.

Posteriormente, esta versão seria confirmada através da conta de Twitter @ FARC_COLOMBIA que afirma que "Romeo Langlois, um jornalista francês, em breve será libertado."

"Não foi um sequestro, ele foi capturado em combate", afirma o comunicado no Twitter.

Uniforme

A declaração original, que também dizia que o correspondente do Le Figaro e France 24 na Colômbia tinha sido capturado "em combate" e vestindo "uniforme militar" foi recebido com ceticismo em algumas áreas por não ser transmitida pelos canais habituais das FARC, mas sim por um telefonema.

No mesmo relatório, as FARC diziam que Langlois tinha sido capturado durante um confronto entre um grupo de guerrilheiros e policiais e militares com os quais viajava junto. O documento dizia que o jornalista havia sofrido um ferimento no braço durante a luta, mas estaria "fora de perigo."

"No momento não há informações sobre o destino de Romeo", disse à BBC o jornalista britânico Karl Penhaul, que junto com o fotógrafo chileno Carlos Villalon fez contato com os insurgentes.

Langlois foi capturado há uma semana, quando acompanhava uma patrulha do Exército para fins jornalísticos.

O jornalista, baseado em Bogotá há mais de 15 anos e é amigo pessoal de Langlois, disse que no início os guerrilheiros pensaram que o francês poderia ser militar.

Na Colômbia, jornalistas não costumam viajar juntos com militares, que os evitam levar a locais de possíveis conflitos.

No momento da captura, o jornalista e documentarista de 35 anos estaria vestindo colete e capacete militar, segundo o ministro da Defesa colombiano, Juan Carlos Pinzón.

Ele afirmou que apenas posteriormente o jornalista se identificou com sendo um civil.

Com Informações de Arturo Wallace, da BBC Mundo em Bogotá BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.