Farc declara cessar-fogo de 30 dias na Colômbia

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), maior grupo rebelde do país, anunciou neste domingo, 8, um cessar-fogo de 30 dias a partir de 15 de dezembro.

Líderes das Farc fizeram o anúncio há pouco em Havana, sede das conversas de paz entre os rebeldes e o governo colombiano. O comunicado foi lido pelo comandante rebelde Pablo Catatumbo.

O anúncio ocorreu um dia após um ataque rebelde matar nove pessoas em um posto policial. Além das mortes, 23 civis e 12 policiais ficaram feridos.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, descartou um cessar-fogo por parte do governo durante as negociações de paz que começaram este ano. Os rebeldes já haviam declarado um cessar-fogo anteriormente, mas o abandonaram dois meses depois. Fonte: Associated Press.