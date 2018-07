Farc declaram cessar-fogo de dois meses As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram um cessar-fogo unilateral de 20 de novembro a 20 de janeiro, reportaram nesta segunda-feira meios de comunicação locais, em um aparente gesto de boa vontade no momento em que o grupo inicia as negociações de paz com o governo colombiano em Cuba.