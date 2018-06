Farc dizem que libertarão jornalista francês 'em breve'

BOGOTÁ - As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram no domingo, 6, que em breve libertarão o jornalista francês capturado há mais de uma semana durante um combate entre guerrilheiros e tropas do exército.

O jornalista Romeo Langlois, de 35 anos, foi feito refém pelas Farc no remoto estado sulista de Caquetá, onde os guerrilheiros têm uma forte presença.

"Confirmamos a identidade de nosso prisioneiro: Romeo Langlois, da França, jornalista de profissão", o grupo disse numa série de mensagens no Twitter. "Ele logo será libertado, são e salvo".

Langlois acompanhava uma unidade antinarcóticos do exército colombiano para filmar um documentário para o canal francês de notícias France 24, em 28 de abril, quando o grupo foi atacado por cerca de 100 militantes das Farc. Pelo menos quatro militares foram mortos e outros seis ficaram feridos no confronto. Após ser baleado no braço, o francês supostamente se rendeu aos rebeldes.

Em comunicado divulgado ontem, as Farc continuaram a se referir a Langlois como "prisioneiro de guerra", rótulo rejeitado pelos governos da Colômbia e França.

As Farc, que tem cerca de 9 mil guerrilheiros, combate o governo colombiano há décadas. O grupo se mantém basicamente com recursos do tráfico de drogas e, embora não tenha o mesmo poder de uma década atrás, continua a agir em muitas áreas rurais tomadas pelo desemprego e pobreza.

