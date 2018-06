Farc e ELN decretam cessar-fogo na reta final da campanha colombiana

BOGOTÁ - As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o Exército de Libertação Nacional (ELN) - os dois principais grupos armados do país - decretaram nesta sexta-feira, 16 um cessar-fogo unilateral durante a reta final da campanha eleitoral do país. A trégua vai durar do dia 20 ao 28.

"Estamos ordenando todas nossas unidades a interromper qualquer ofensiva militar contra o Exército ou a infraestrutura econômica", disse o líder das Farc Pablo Catatumbo em Havana, onde a guerrilha e o governo negociam um acordo de paz.

O terceiro dos cinco pontos previstos para um pacto que ponha fim a 50 anos de conflito no país está próximo de um acerto. Representantes das Farc e do governo estão em Havana e um acordo deve sair até o dia 22.

Segundo a rádio Caracol de Bogotá, o governo colombiano estuda paralisar o processo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) até o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 15 de junho.

A negociação deve ser retomada quando se conheça o novo presidente. Juan Manuel Santos, que tenta a reeleição, é um defensor do processo e acusa seus rivais de tentarem sepultá-lo caso cheguem ao poder./ REUTERS e EFE