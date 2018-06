Farc e governo colombiano retomam negociações de paz

HAVANA - Representantes do grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do governo colombiano retomaram nesta segunda-feira, 26, o diálogo de paz, apesar de não terem chegado a um acordo sobre a proposta de Bogotá de levar a referendo um futuro tratado de paz.

"Apesar das circunstâncias, as Farc se manterão na mesa, fiéis ao compromisso de buscar a paz para a Colômbia por todos os meios", declarou o chefe negociador das Farc, Iván Márquez, em comunicado lido minutos antes da retomada do diálogo, em Havana.

O governo alega que a questão trata-se apenas de uma divergência técnica e afirmou negociar de boa-fé, declaração que teria facilitado a retomada do diálogo hoje.

Na sexta-feira, as Farc suspenderam as negociações com o governo por causa da recusa do presidente Juan Manuel Santos em aceitar a convocação de uma Assembleia Constituinte para referendar os termos eventualmente acertados.

Ao invés de reformular a constituição, os representantes do governo colombiano propõem a convocação de um referendo sobre um futuro acordo de paz. O diálogo encontra-se atualmente na segunda de seis etapas de negociação./ AP