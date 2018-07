Farc e governo se reúnem em dezembro O governo de Bogotá e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram ontem que promoverão um fórum sobre problemas agrários do país em dezembro. A ONU e a Universidade Nacional da Colômbia participarão do encontro. O anúncio conjunto faz parte do processo de diálogo para a paz. A guerrilha disse que respeitará o cessar-fogo unilateral declarado na semana passada, que deve durar até 20 de janeiro. As Farc ressaltaram, no entanto, que, se atacada, exercerá "direito de defesa".