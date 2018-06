Farc entregam à Cruz Vermelha pessoa que estava retida pela guerrilha

BOGOTÁ - Uma pessoa retida pela guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) há quatro dias no sul da Colômbia foi entregue no domingo ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e aos membros do mecanismo de verificação do cessar-fogo.

Tanto a retenção como a entrega aconteceram no departamento de Guaviare, segundo o organização humanitária.

"Os delegados do CICV que participaram da operação verificaram que esta pessoa se encontrava em condições de saúde apropriadas para sua transferência", declarou a Cruz Vermelha em comunicado, sem informar a identidade do indivíduo.

Suspeita-se que seja Robinson Escobar Pérez, retido pelas Farc desde o dia 7, segundo um comunicado da guerrilha divulgado no sábado, pois as informações do tempo e do local coincidem.

"O papel do CICV se limitou a facilitar a entrega e transferência desta pessoa, de acordo com nosso mandato humanitário reconhecido por todas as partes na Colômbia", concluiu o organismo. / EFE