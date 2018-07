Farc fazem emboscada e matam 3 militares na Colômbia

BOGOTÁ - Um cabo e dois soldados morreram após uma emboscada das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a uma patrulha do exército colombiano em uma zona rural do departamento de Arauca, na fronteira com a Venezuela.

Na emboscada, as Farc atacaram a tiros de fuzil e explosivos, deixando outros seis militares feridos.

Segundo a página eletrônica da rádio Caracol, os responsáveis pelo ataque pertencem à coluna móvel "Alfonso Castelhanos".

Horas antes do ataque, as Farc haviam assassinado dois candidatos à Prefeitura de Campamento, no departamento de Antioquia, no mesmo dia em que a guerrilha reivindicou, em comunicado, uma saída "civilizada" para o conflito armado colombiano.

Os guerrilheiros também reforçaram uma proposta de troca humanitária de subversivos presos por militares e soldados, alguns deles sequestrados há mais de 12 anos.

O governo da Colômbia, no entanto, reiterou às Farc sua rejeição a uma troca humanitária, assinalando que "é um tema superado", e insistiu que os rebeldes devem libertar todos os sequestrados.