Farc fazem exigências para libertar jornalista Em carta entregue à Cruz Vermelha ontem, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pediram a formação de uma missão humanitária para libertar o jornalista francês Roméo Langlois, sequestrado em abril. A guerrilha solicitou a presença de um representante do novo presidente francês, François Hollande, da ex-senadora colombiana Piedad Córdoba e de autoridades da Cruz Vermelha. O comunicado, entretanto, não informa quando e onde será feita a libertação do jornalista.