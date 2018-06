Farc liberta jornalista francês sequestrado em abril

Em meio a um tumulto de jornalistas e curiosos em San Isidro, Langlois disse que está bem. Ele relatou não ter sido maltratado nem amarrado durante o período de cerca de um mês que ficou em mãos dos rebeldes colombianos. Afirmou ainda que a experiência o ajudou a entender melhor o conflito no país sul-americano.

Ainda não se sabe quando Langlois deixará San Isidro, um povoado situado 450 quilômetros a sudoeste de Bogotá. As declarações do jornalista foram transmitidas ao vivo pela rede Telesur, com sede em Caracas. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.