Farc libertam dois pilotos mantidos como reféns As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) libertaram neste domingo dois pilotos de helicóptero civis que vinham sendo mantidos como reféns, de acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ICRC, na sigla em inglês). Em comunicado, a Cruz Vermelha informou que os pilotos, sequestrados em 10 de julho, foram levados à cidade de Popayan, onde se encontraram com seus familiares. As informações são da Dow Jones.