Farc libertam dois pilotos sequestrados As Farc entregaram ontem dois pilotos ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Juan Carlos Álvarez e Alejandro de Jesús Ocampo foram sequestrados no dia 10, quando precisaram fazer um pouso de emergência com seu helicóptero no município de Argelia. Por comunicado, as Farc afirmaram que o helicóptero "sobrevoou, por dois meses, os municípios de Argelia, Guapi e Timbiquí". Segundo Jordi Raich, delegado do CICV, os pilotos foram levados à cidade de Popayán para encontrar suas famílias.