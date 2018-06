Farc libertam ex-soldado da marinha dos EUA As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) libertaram o norte-americano Kevin Scott Sutay, de 26 anos, que foi sequestrado em junho, informaram os governos de Cuba e da Noruega. Um comunicado de ambas embaixadas em Bogotá diz que os rebeldes entregaram Sutay para uma comissão composta por representantes de ambos países e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Sutay foi então entregue a representantes do governo norte-americano no aeroporto na capital colombiana.