Farc libertam quatro reféns chineses

Os estrangeiros que trabalhavam com produção de petróleo foram soltos por volta da meia-noite da quarta-feira (horário local) na cidade de San Vicente del Caguán, mesmo local em que haviam sido capturados.

Os agentes da polícia disseram a Associated Press que os quatro foram recebidos pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O grupo de estrangeiros prestava serviços a companhia britânica Emerald Energy, que pertence do conglomerado chinês Sinochem.

A libertação acontece três dias depois que negociações de paz começaram em Cuba entre as Farc e o governo da Colômbia. Em fevereiro, as Farc já haviam avisado que estavam suspendendo todos os sequestros. As informações são da Associated Press.