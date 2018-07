Farc libertam seus dez últimos sequestrados políticos

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) libertaram ontem seus dez últimos reféns políticos. O resgate, conduzido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e pela ONG Colombianos Pela Paz, teve apoio logístico do Brasil. Dois helicópteros Super Cougar cedidos pela Força Aérea Brasileira (FAB) com o selo da Cruz Vermelha, chegaram à noite ao aeroporto de Villavicencio, a 75 quilômetros de Bogotá com os reféns.

"Expressamos nossa grande alegria pelo êxito da operação que permitiu, em um só dia, a reunião de dez famílias que esperavam isso há tantos anos", disse em comunicado o chefe da delegação do CICV na Colômbia, Jordi Raich. "Hoje termina a agonia para essas famílias e isso nos enche de satisfação."

Os reféns foram divididos em dois grupos e as coordenadas de sua localização foram transmitidas pela guerrilha no domingo à ex-senadora colombiana Piedad Córdoba, presidente da ONG Colombianos Pela Paz.

O Exército colombiano suspendeu temporariamente as operações militares na região. Após a chegada a Villavicencio, os reféns seriam levados a Bogotá, onde se reuniriam com seus parentes, segundo a Cruz Vermelha.

Entre os reféns, estão os policiais César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Humberto Romero, José Duarte Rojas, Jose Libardo Ferrero Carnero, Wilson Rojas Medina e Jorge Trujillo Solarte e os militares Robinson Salcedo Guarín, Luís Arturo Arcia, Luís Alfredo Moreno Chagueza e Luís Alfonso Beltrán Franco. A maioria foi sequestrada entre 1998 e 1999.

Eles são os últimos sequestrados políticos em poder do grupo. Em fevereiro, as Farc anunciaram que abandonariam a prática de sequestro de membros das forças de segurança e libertariam unilateralmente os dez reféns. Estima-se que haja ainda um número desconhecido de civis em poder das Farc, pelos quais elas exigem dinheiro. / AP