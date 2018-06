Farc matam 11 militares durante emboscada As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) mataram no sábado 11 membros do Exército do país e feriram outros 2 no Departamento (Estado) de Arauca. Segundo fontes oficiais, os militares foram vítimas de uma emboscada que teve como alvo a tropa que fazia a segurança da ligação entre a cidade de Tame e a capital da região. Os guerrilheiros também roubaram o armamento dos militares atacados.