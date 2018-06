Farc matam 8 e criticam ataques do Exército

HAVANA- As Forças Armadas Revolucionárias Colombiana (Farc) disseram ontem que mataram oito militares enquanto se defendiam de ataques e acusaram o governo da Colômbia de uma atitude mesquinha por rejeitar uma trégua apesar de estar negociando um acordo de paz.

As Farc, que declararam um cessar-fogo por tempo indefinido, disseram em um comunicado que foram alvo de bombardeios, disparos de metralhadora e granadas de morteiros em várias regiões do país.

“Como resultado da resposta defensiva, lamentamos que tenham perdido a vida, desnecessariamente, oito militares”, disse o grupo rebelde. “Todas as baixas poderiam ter sido evitadas se o governo assumisse uma atitude menos mesquinha e (mais) racional.”

As negociações de paz entre o governo do presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e as Farc conseguiram em dois anos mais avanços que todos os esforços anteriores para superar um conflito armado que dura meio século e deixou mais de 200 mil mortos e milhões de deslocados.

A guerrilha pediu ontem ao governo de Santos que evite ações insensatas que possam enfraquecer o ambiente de confiança nas negociações em Havana. Mas o presidente colombiano rejeita se unir ao cessar-fogo por achar que a guerrilha pode aproveitar para se fortalecer e estender as negociações. / REUTERS