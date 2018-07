Farc negociarão mesmo sem trégua, diz porta-voz

"Olhando as coisas com otimismo, pensamos que não existe problema que não possa ser resolvido", disse Calarcá à AP. Na noite da quinta-feira, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, descartou um pedido das Farc por cessar-fogo durante as negociações. Já Simón Trinidad, codinome do chefe guerrilheiro Ricardo Palmera, está preso nos EUA desde 2005, condenado a 60 anos de prisão por sequestros. Calarcá foi um dos chefes das Farc que no final de agosto firmaram o acordo com o governo da Colômbia para abrir as negociações, que terão início em Oslo em outubro.

Calarcá disse que dos dois temas, o mais complicado é o da trégua. "A questão da trégua é mais complicada porque significa mortes, dor humana", afirmou. "Não estamos dizendo que se não houver cessar-fogo não negociaremos....mas dizemos que se vamos conversar, se estamos dispostos a fazer as pazes, não devemos combater mais".

As informações são da Associated Press.