Farc nomeiam dois representantes para diálogo de paz

Mauricio Jaramillo, um líder do alto escalão das Farc, disse que Iván Márquez e José Santrich participarão das negociações em Oslo. Márquez participou de negociações no passado e integra o secretariado das Farc; Santrich é um líder de segundo escalão.

Em entrevista coletiva concedida na capital cubana, Jaramillo disse que os nomes de outros participantes da delegação serão anunciados em breve.

Ontem, o governo colombiano anunciou a composição de uma delegação de cinco negociadores para o processo de paz, que tem como objetivo encerrar um conflito iniciado há meio século no país sul-americano. As informações são da Associated Press.