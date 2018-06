Farc pausam negociações e analisam referendo proposto por Santos

HAVANA - O grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) interromperam as negociações de paz com o governo colombiano nesta sexta-feira, 23, para analisar um referendo proposto pelo presidente Juan Manuel Santos.

Ao invés de convocar uma Assembleia Constituinte para reformular a constituição do país, os representantes do governo propõem a convocação de um referendo sobre o acordo de paz, que está na segunda de seis etapas de negociação.

Esta é a primeira vez que uma das partes envolvidas retira-se da mesa de negociações em Havana sem que o diálogo tenha entrado formalmente em recesso.

Por meio de nota, as Farc informaram que aproveitarão a pausa nas negociações para analisar a posição do governo. Representantes do grupo guerrilheiro não disseram quanto tempo duraria a suspensão.