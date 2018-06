Farc pedem reforma do sistema eleitoral colombiano As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pediram nesta sexta-feira a reforma do sistema eleitoral colombiano, com a implementação de eleições territoriais, a substituição da atual Câmara dos Representantes por uma Câmara Territorial e a criação de uma circunscrição especial de paz.