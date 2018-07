Farc prometem libertar 6 militares sequestrados As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) comprometeram-se a libertar 6 militares de um grupo de ao menos 11 que são mantidos em seu poder há mais de 12 anos, segundo nota divulgada ontem no site da guerrilha. A liderança do grupo anunciou que, entre os reféns que serão libertados, estão os "superintendentes da Polícia Nacional Jorge Trujillo Solarte e Jorge Humberto Romero, e o cabo José Libardo Forero Carrero". A identidade dos outros três que serão libertados não foi divulgada.