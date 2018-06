Farc prometem soltar jornalista francês A guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciou que pretende libertar em breve o jornalista francês Romeo Langlois, sequestrado duas semanas atrás quando acompanhava uma operação do Exército colombiano. O grupo rebelde pediu a formação de uma comissão - para quem pretende entregar Langlois - chefiada pela ex-senadora colombiana Piedad Córdoba e integrada por representantes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do presidente eleito na França, François Hollande.