Farc provoca derramamento de petróleo na Colômbia

O governador do estado de Putumayo, Jimmy Burbano, informou que o ataque ocorreu no município de Puerto Asís, a cerca de 515 quilômetros ao sudoeste de Bogotá.

O político disse que rebeldes das Farc obrigaram os condutores dos 23 caminhões a "abrir as válvulas e derramar o petróleo, mais de 50 mil barris que foram jogados na terra". O petróleo chegou até o rio Guamuez "que abastece as zonas urbana e rural de Puerto Asís".

Ele enfatizou ainda que "devido a esta situação ambiental e ecológica, mais de 100 mil habitantes de Puerto Asis são afetados pela contaminação destas águas".

As Farc negociam desde o final de 2012 o fim da guerrilha com os representantes do presidente Juan Manuel Santos, recentemente reeleito. Fonte: Associated Press.