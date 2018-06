Farc querem representante francês para soltar jornalista

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICRV) havia antecipado no domingo que as Farc haviam comunicado, no domingo, por meio de contatos não revelados, que libertariam o jornalista francês Romeo Langlois, de 35 anos, sequestrados pelos insurgentes desde 28 de abril.

Mas ainda não está claro quando e onde a libertação poderá ocorrer. O jornalista é radicado na Colômbia há mais de uma década e trabalha como colaborador independente para a emissora de televisão France 24 e para o jornal Le Figaro.

"Evidenciado universalmente o duplo padrão moral do círculo do poder e seus porta-vozes da mídia, o que vai acontecer agora é que vamos libertar Romeo Langlois. Para garantir ainda mais sua vida e integridade, propomos entregá-lo em um lugar seguro para um comissão integrada pela Cruz Vermelha Internacional, a (ex) senadora Piedad Córdoba e um enviado pessoal do novo presidente francês François Hollande'''', diz o grupo em comunicado divulgado na página de internet da rádio Café Stereo, que costuma difundir pronunciamentos das Farc.

Hollande vai receber o poder das mãos de Nicolas Sarkozy em 15 de maio. As informações são da Associated Press.