Farc reconhece sequestros como 'erro gravíssimo' e pede perdão a vítimas na Colômbia

BOGOTÁ - A guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) - que assinou um acordo de paz com o governo em 2016 - pediu desculpas nesta segunda-feira, 14, às milhares de pessoas que sequestraram e expressaram seu pesar pela "dor" e "humilhação" que infligiram a elas no cativeiro. Essa foi a mensagem de perdão mais contundente desde que a organização assinou o pacto com o então presidente Juan Manuel Santos.

"O sequestro foi um erro gravíssimo do qual só podemos nos lamentar", disse a liderança do grupo, que após o acordo de paz tornou-se um partido político com as mesmas iniciais, mas significados diferentes: Força Alternativa Revolucionária do Comum.

As Farc, que já foram a organização rebelde mais poderosa das Américas, admitiram ainda que o "sequestro (...) feriu mortalmente" a "legitimidade e credibilidade" de seu levante armado contra o Estado colombiano. “Este fardo hoje pesa na consciência e no coração de cada um de nós”, acrescentou, em comunicado público. /AFP