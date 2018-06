Farouk está em prisão domiciliar, diz ex-ministro O ex-ministro do Petróleo da Síria Abdo Hussameddin, que abandonou o regime do presidente Bashar Assad no fim de 2011, afirmou que é "bastante conhecido" o fato de que o vice-presidente do país, Farouk al-Sharaa, tentou sair do país e está sob prisão domiciliar. Os comentários foram feitos depois que o governo sírio negou a informação da oposição de que Al-Sharaa teria desertado.