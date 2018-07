Favela colombiana tem escada rolante gigante Os moradores da favela Comuna 13, em Medellín, ganharam uma escada rolante de 384 metros para chegar ao topo do lugar. O prefeito da cidade, Alonso Salazar, disse que os 12 mil habitantes da Comuna 13 levarão cerca de seis minutos para percorrer o trajeto. O investimento para a construção do novo transporte foi de US$ 6,7 milhões.