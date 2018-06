Favorito à presidência do Afeganistão anuncia apoio Abdullah Abdullah, ex-ministro de Relações Exteriores e favorito para as eleições presidenciais no Afeganistão, assegurou o apoio do também ex-ministro Zalmai Rassoul. No primeiro turno das eleições presidenciais, em 5 de abril, Rassoul obteve 11,5% dos votos, na terceira colocação. Abdullah alcançou a marca de 44,9% e o ex-ministro de Finanças Ashraf Ghani Ahmadzai registrou 31,5% dos votos.