Favorito à presidência do Egito diz que acordo com Israel é história

CAIRO - O candidato favorito na corrida para a presidência do Egito, Amr Moussa, disse no domingo, 29, que os acordos de Camp David com Israel deveriam ser colocados "nas prateleiras da história". Segundo ele, o tratado está "morto e enterrado". A informação é do jornal israelense Haaretz.

Em um ato no sul do Egito, o candidato favorito às eleições que darão um novo nome ao cargo ocupado durante três décadas pelo presidente Hosni Mubarak, derrubado em 2011, disse que "os acordos de Camp David são um documento histórico que deveriam ser colocados nas estantes da história, já que seus artigos tratam do objetivo de criar um Estado palestino independente"

Ainda de acordo com o Haaretz, Moussa disse que o acordo "não existe". "Este acordo está morto e enterrado. Há um acordo entre Israel e o Egypt que vamos respeitar desde que Israel (também) respeite", disse o candidato.

Moussa foi secretário geral da Liga Árabe. Ele também atuou como ministro de Exterior de Mubarak, mas deixou o cargo depois de desavenças com o ex-presidente.