Favorito na corrida republicana recorre a Wall Street

Diante de críticas de que sua multimilionária campanha não consegue consolidá-lo como o candidato republicano na eleição de novembro, Romney insistia ontem que o mais importante é a corrida por delegados, e não os resultados em dois Estados sulistas de perfil conservador.

"Na noite de ontem, ocorreram outras duas primárias, no Havaí e nas Ilhas Samoa (território americano no Pacífico), e venci em ambas. Além disso, também consegui mais delegados do que os outros", disse Romney. O ex-governador de Massachusetts conquistou 43 delegados na terça, e Santorum, 36.

Até agora, de acordo com contagem do New York Times, Romney conseguiu 495 delegados, quase o dobro de Santorum, com 252. São necessários 1.144 para ser o escolhido do partido.

De acordo com a campanha do ex-governador, matematicamente, as chances de o ex-senador ser o nomeado são praticamente zero. Santorum, por sua vez, promete ir até a Convenção Republicana, no fim de agosto, na Flórida, quando os delegados finalmente escolhem o representante do partido.

Voltando ao centro das atenções na disputa com as vitórias de ontem, Santorum tenta convencer o ex-presidente da Câmara Newt Gingrich a desistir depois dos resultados da terça-feira. Os dois candidatos têm dividido o eleitorado conservador, favorecendo Romney, que tem um perfil mais moderado para os padrões republicanos.

O problema é que o atual terceiro colocado afirmou anteontem que também está determinado a seguir em frente na campanha. Nesta semana, Santorum ainda pode ganhar o caucus no Missouri, onde venceu primárias no mês passado, mas que não alocavam delegados. Depois, haverá Porto Rico e, na próxima terça-feira, Illinois. Uma vitória de Romney nesse Estado é considerada fundamental para que sua campanha não entre em crise.