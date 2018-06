FBI analisa dados do simulador de voo de piloto

O ministro da Defesa da Malásia, Hishammuddin Hussein, disse mais cedo que investigadores tentavam restaurar arquivos deletados no mês passado do simulador que o piloto Zaharie Ahmad Shah usava em casa para ver se é possível obter alguma pista sobre o desaparecimento. Arquivos contendo registros de simulação feitos dentro do programa foram apagados no dia 3 de fevereiro.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, o secretário da Justiça dos EUA, Eric Holder, disse a repórteres que o FBI tem feito contato com investigadores malaios para oferecer ajuda. "Estamos em conversações constantes a respeito de como podemos ajudar e disponibilizaremos qualquer recurso ou expertise que tivermos e que possa ser usada", salientou Holder.

O Boeing 777 da Malaysia Airlines que fazia o voo MH370, de Kuala Lumpur a Pequim, desapareceu no dia 8 de março, com 239 pessoas a bordo. Fonte: Associated Press.