FBI analisa origem e data de envio de cartas suspeitas O FBI afirma que uma carta suspeita que continha ricina, uma das mais potentes toxinas de origem vegetal, foi enviada para presidente dos EUA, Barack Obama, no mesmo dia em que correspondências similares com lastros da toxina foram mandadas para um juiz federal e para uma agência do correio. Segundo as autoridades, as cartas vieram da cidade de Spokane, no estado norte-americano de Washington.