FBI apura grampo de jornal a vítimas do 11 de setembro

NOVA YORK - A polícia federal norte-americana (FBI) investiga indícios segundo os quais a News Corp., conglomerado de mídia envolvido em um escândalo de escutas ilegais na Inglaterra, teria tentado grampear os telefones de vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. A informação foi dada à AP nesta quinta-feira, 14, por uma fonte nos serviços de segurança do país.

Veja também:

Família de Jean Charles pode ter sido alvo de grampo telefônico

Editora responderá a perguntas no Parlamento

Ex-diretor executivo é detido em Londres

A sucursal do FBI em Nova York não se pronunciou sobre o assunto hoje. A AP também buscou contato com a News Corp., pertencente ao magnata australiano Rupert Murdoch, e com o escritório de advocacia que a representa nos EUA, mas não obteve resposta até o momento.

A News Corp. era a proprietária do tabloide semanal News of the World, tirado de circulação no domingo, após 168 anos, depois do agravamento de denúncias sobre grampos, inclusive de uma jovem de 13 anos sequestrada e posteriormente assassinada.

Leia mais:

Entenda o escândalo dos grampos envolvendo o 'News of the World'

As informações são da Associated Press