FBI enfrentará investigação sobre caso Petraeus

Em entrevista à Fox News Sunday, Feinstein afirmou que a pergunta fará parte de um inquérito do Congresso que começará a realizar audiências nesta semana. "Nós não recebemos um aviso antecipado", disse Feinstein, referindo-se a ela e outros parlamentares do comitê do Senado. A senadora também disse que poderá pedir que Petraeus deponha ao Congresso como parte do inquérito.

Enquanto isso, o presidente do Comitê de Segurança Interna da Câmara dos EUA, o republicano Peter King, pediu uma investigação para saber se o FBI demorou demais para revelar suas descobertas ao Conselho de Segurança Nacional e ao presidente Barack Obama. "O presidente deveria ter sido informado no momento mais inicial", disse King, que também integra o Comitê Seleto de Inteligência Permanente da Câmara, ao programa "State of the Union", da CNN.

Petraeus renunciou ao cargo repentinamente na sexta-feira, dizendo que teve um caso extraconjugal. O relacionamento foi descoberto pelo FBI durante a investigação de e-mails potencialmente ameaçadores enviados por uma mulher romanticamente ligada a Petraeus para uma segunda mulher, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

O FBI e promotores da Carolina do Norte e da Flórida iniciaram a investigação em meados do ano. Inicialmente eles analisaram a possibilidade de alguém ter invadido a conta de e-mails de Petraeus, mas depois determinaram que não houve crime cibernético.

O FBI e o Departamento de Justiça dos EUA informaram as descobertas ao diretor de Inteligência Nacional, James Clapper, no começo da semana passada e Clapper passou as informações para autoridades do governo Obama na quarta-feira. As informações são da Dow Jones.