FBI investiga ataque em Boston como 'ato terrorista', diz Obama

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou nesta terça-feira, 16, que o FBI investiga o atentado à Maratona de Boston como "um ato terrorista". Diferentemente, no pronunciamento feito na segunda-feira, após saber do ataque, Obama não havia usado o termo "terrorismo".

Duas bombas explodiram segunda-feira, perto da linha de chegada da corrida, matando três pessoas - incluindo uma criança de oito anos - e ferindo mais de 100, segundo autoridades locais.

"Toda vez que uma bomba é usada para matar pessoas, isso é um ato de terrorismo, disse Obama, ressaltando que ainda não se sabe quem foi o autor do atentado. "Não sabemos quem fez isso, se foi o ato de uma organização, um indivíduo ou um grupo. Quando tivermos mais informações, avisaremos o povo dos EUA."

O presidente norte-americano demonstrou solidariedade aos familiares dos feridos e ressaltou a solidariedade. "Se querem saber quem nós somos, quem são os americanos, respondemos a um ato desses assim, com solidariedade, ajudando uns aos outros". Antes de terminar, Obama pediu para que as pessoas que "vejam algo suspeito, avisem as autoridades."