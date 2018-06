FBI prende extremista branco em Oklahoma

O FBI revelou nesta segunda-feira, 14, ter prendido um homem de 23 anos que pretendia explodir o prédio de um banco na cidade americana de Oklahoma. O extremista, Jerry Drake Varnell, foi capturado no sábado. O plano foi frustrado porque um informante passou informações às autoridades quando Varnell ainda estava longe de conseguir os explosivos.

A polícia, então, monitorou o caso e fez com que material inerte fosse vendido ao terrorista no lugar dos componentes necessários para um carro-bomba. Varnell chegou a encher uma van com o material e tentou acionar a “bomba” utilizando um telefone celular.

O extremista branco foi descrito pelas autoridades como um admirador de Timothy McVeigh, o terrorista que explodiu um prédio público de Oklahoma em 1995, matando 168 pessoas.

Documentos oficiais da investigação mostram que Varnell tinha uma “ideologia contra o governo”, algo manifestado por McVeigh antes de seu ataque – na época, o terrorista afirmou que seu atentado seria uma reação do “cidadão comum” ao massacre de Waco, no Texas. / NYT